В первый день весны во владимирских палатах встречали детей и взрослых, эвакуированных с ДНР и...

В первый день весны во владимирских палатах встречали детей и взрослых, эвакуированных с ДНР и ЛНР.В Дворцовом зале семьи Донбасса встретили Дмитрий Лызлов- врио первого заместителя губернатора области, руководитель оперативного штаба и Сергей Рыбаков, генеральный директор музея-заповедника. Встреча получилась тёплой и началась с поздравлений. Свой день рождения сегодня отмечает маленький житель Горловки- Артём Стремилов. Имениннику вручили подарки. Сладости ждали всех гостей. Затем прошла экскурсия по выставочным залам. Для жителей Донбасса- это первый визит в музей после долгого перерыва. Вначале гости осмотрели святыни - иконы Владимирской, Максимовской и Кикской Богоматери. Затем посетили экспозиции Детского музейного центра. Завершилась встреча чаепитием с блинами, как и положено на Масленицу.Артём Стремилов , 8 лет , житель г. Горловка Донецкая Народная Республика:-У тебя сегодня день рождения?-Да.-Сколько тебе исполнилось ?-8 лет!-Чем запомнишь этот день?- Я запомню хорошими эмоциями и новыми знаниями.-А что ты сегодня увидел, расскажи.-Ну мне понравились картины, ну и как древние люди жили."Вести-Владимир"