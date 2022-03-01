В первый день весны во владимирских палатах встречали детей и взрослых, эвакуированных с ДНР и...
В первый день весны во владимирских палатах встречали детей и взрослых, эвакуированных с ДНР и ЛНР.
В Дворцовом зале семьи Донбасса встретили Дмитрий Лызлов- врио первого заместителя губернатора области, руководитель оперативного штаба и Сергей Рыбаков, генеральный директор музея-заповедника. Встреча получилась тёплой и началась с поздравлений. Свой день рождения сегодня отмечает маленький житель Горловки- Артём Стремилов. Имениннику вручили подарки. Сладости ждали всех гостей. Затем прошла экскурсия по выставочным залам. Для жителей Донбасса- это первый визит в музей после долгого перерыва. Вначале гости осмотрели святыни - иконы Владимирской, Максимовской и Кикской Богоматери. Затем посетили экспозиции Детского музейного центра. Завершилась встреча чаепитием с блинами, как и положено на Масленицу.
Артём Стремилов , 8 лет , житель г. Горловка Донецкая Народная Республика:
-У тебя сегодня день рождения?
-Да.
-Сколько тебе исполнилось ?
-8 лет!
-Чем запомнишь этот день?
- Я запомню хорошими эмоциями и новыми знаниями.
-А что ты сегодня увидел, расскажи.
-Ну мне понравились картины, ну и как древние люди жили.
"Вести-Владимир"