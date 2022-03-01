Ключи директорам учреждений вручит глава региона Александр Авдеев.

Во Владимирской области 33 школы и интерната 2 марта получат новые школьные автобусы. Ключи директорам учреждений вручит глава региона Александр Авдеев.Транспорт закуплен за счёт средств федерального бюджета. Машины уедут в районы на вновь открываемые маршруты и на замену изношенному автопарку.«Вместимость составляет от 10 до 31 человека. Автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.