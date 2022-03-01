С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 136 765 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 марта выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 249 человек. Ещё 147 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 74 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 24 - в Кольчугинском, 38 - в Александровском, 23 - в Юрьев-Польском, 31 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Судогодском и Собинском, 29 - в Киржачском, 10 - в Гороховецком, 33 - в Меленковском, 23 - в Вязниковском, 11 - в Селивановском, по 6 - в Суздальском и Камешковском районах, а также 15 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 136 765 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 36 971 заболевший во Владимире, 16209 - в Ковровском и 14812- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.