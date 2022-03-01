Деньги потратят на укрепление МТБ, ремонты и повышение стипендий.

Во Владимирской области на развитие образования дополнительно выделят почти 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.На ремонт кровель, помещений, инженерных сетей, замену окон, а также на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности направят 238,5 млн рублей. Порядка 89 млн рублей предназначены 21 интернату и 7 детским домам, 138,5 млн − для 24 колледжей; 11 млн – для Кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского.Ещё 50 млн рублей перечислят 21-му детскому лагерю. Два учреждения получат 45,5 млн на укрепление матбазы. В списке - Муромский промышленно-гуманитарный и Гусь-Хрустальный технологический колледжи.Около 100 млн рублей распределят между школами и детскими садами на конкурсной основе.На завершение капремонта второго здания гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова в Коврове необходимо почти 38 млн рублей.Свыше 153 млн рублей требуется дополнительно 66,5 млн рублей и 165,8 млн выделят на возведение начальной школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном.В школе посёлка Добрятино за 54,7 млн рублей построят пищеблок. Дополнительные 71 млн рублей потратят на приобретение жилья для детей-сирот.На 8,6% увеличат размеры стипендий студентам колледжей.