Сегодня - первый день весны. Но крылатые спутники зимы - снегири, которых мы не видим весной и...

Сегодня - первый день весны. Но крылатые спутники зимы - снегири, которых мы не видим весной и летом, вопреки распространённому мнению, из средней полосы никуда не улетают, а просто переселятся обратно в леса. Там птицы будут прятаться в кронах деревьев до наступления новой зимы, когда им придется вновь лететь к человеческому жилью в поисках пищи. Сейчас последние дни, когда снегирей можно увидеть так близко, как на этом видео.