За последние сутки во Владимирской области выявлено 727 случаев заражения коронавирусом. Это на 67 меньше, чем накануне. Госпитализировано 154. На 130 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 727 случаев заражения коронавирусом. Это на 67 меньше, чем накануне. Госпитализировано 154. На 130 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 136 765. В лидерах по приросту Владимир – 249 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 147. На третьем –