По состоянию на 1 марта в медорганизациях региона действуют 1912 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 1 марта в медорганизациях региона действуют 1912 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,7 процента из них занято (1332), свободны 580 коек.93331 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 598 человек.За период наблюдения в области отмечено 3212 летальных случаев, за сутки – 7 человек.Напомним, 1 марта во Владимирской области стало известно о 727 новых случаях заражения коронавирусом, госпитализированы – 154 человека.