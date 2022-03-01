На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2022 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
249 сл. во Владимире,
147 сл. в Муромском районе,
74 сл. в Ковровском районе,
2 сл. в Петушинском районе,
24 сл. в Кольчугинском районе,
38 сл. в Александровском районе,
23 сл. в Юрьев-Польском районе,
31 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
3 сл. в Судогодском районе,
3 сл. в Собинском районе,
15 сл. в Радужном,
29 сл. в Киржачском районе,
6 сл. в Камешковском районе,
10 сл. в Гороховецком районе,
33 сл. в Меленковском районе,
23 сл. в Вязниковском районе,
6 сл. в Суздальском районе,
11 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 136 765 случаев заболевания.