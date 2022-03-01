На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2022 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:249 сл. во Владимире,147 сл. в Муромском районе,74 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Петушинском районе,24 сл. в Кольчугинском районе,38 сл. в Александровском районе,23 сл. в Юрьев-Польском районе,31 сл. в Гусь-Хрустальном районе,3 сл. в Судогодском районе,3 сл. в Собинском районе,15 сл. в Радужном,29 сл. в Киржачском районе,6 сл. в Камешковском районе,10 сл. в Гороховецком районе,33 сл. в Меленковском районе,23 сл. в Вязниковском районе,6 сл. в Суздальском районе,11 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 136 765 случаев заболевания.