Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него и его семьи нет собственности, счетов и активов за рубежом. Главное – служба своей стране, подчеркнул политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него и его семьи нет собственности, счетов и активов за рубежом. Главное – служба своей стране, подчеркнул политик.Володин сообщил о поступающих комментариях по поводу его отсутствия в санкционных списках.Спикер уточнил, что санкции против него ввели в 2014 году около 40 стран. Среди них – США, страны ЕС, Норвегия, Украина, Япония, Швейцария и другие.Володин подчеркнул, что относится к санкциями "абсолютно спокойно"."За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране", – написал Володин в своем .Что касается мест отдыха, то Володин напомнил, что в России для этого есть много замечательных мест."Главное — служить своей стране и отстаивать ее интересы", – заключил политик.