28 февраля завершилась Всероссийская акция «Елка желаний 2022», старт которой дал Президент РФ Владимир Путин.
28 февраля завершилась Всероссийская акция «Елка желаний 2022», старт которой дал Президент РФ Владимир Путин.
А красивую точку благотворительному марафону в нашей области поставило руководство крупного предприятия округа Муром, выпускающего радиолокационные станции для Вооружённых сил РФ - АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов». Предприятие входит в крупный холдинг ОПК РФ - Концерн ВКО «Алмаз - Антей».
Нужно верить!
Чудо пришло в дома сразу 6 ребят из Красной Горбатки, Собинки, Кольчугино и столицы региона. Кажется, они уже его совсем не ждали, но оборонщики вернули им и их родителям веру, надежду. А это дороже любого подарка! Ведь участниками акции «Ёлка желаний» становятся дети, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Они как никто ждут чуда.
Для творческой и дружной кольчугинской семьи К. последние несколько лет выдались очень непростыми. У младшей дочери Ирины диагностировали серьёзное заболевание опорно-двигательного аппарата. Ровно год назад девочка перенесла сложную операцию на позвоночнике - для поддержания врачи вставили металлическую конструкцию.
Ещё недавано Ирина вела активный образ жизни: школа, «музыкалка», подруги. Сейчас же она оказалась изолирована от общества. В 15 лет это очень тяжело. Мама девочки признаётся, что она уговаривала Ирину подать заявку на участие в федеральном проекте.
- Дочка за последний год очень повзрослела и совсем перестала верить в чудо. А мы хотели ей доказать, что жизнь только начинается, нужно верить, всё у тебя впереди, - говорит Елена Юрьевна. - Поэтому вы не представляете, как для нашей семьи важно, что к нам приехали. Это - не просто подарок, а гораздо больше - вера, надежда для моей дочери!
В прошлом году Ирина окончила музыкальную школу по классу «Хоровое пение и народные инструменты». Однако останавливаться на достигнутом не хотела, у неё появилась мечта освоить электрогитару. Уже в Интернете массу уроков посмотрела. Вот только самой гитары у девушки не было... Теперь есть.
Не сомневаемся, что у Ирины всё обязательно получится. Девушка уже определилась и со своей будущей профессией: карьеру она хочет связать с французским и английским языками, сейчас много трудится, готовится поступить в вуз. Желаем, чтобы и эта её мечта обязательно сбылась. Главное - верить, теперь она это точно знает!
Подарить счастье - просто
У Игоря Ш. из Владимира тоже тяжёлый недуг. Мама, Вероника Валерьевна, делает всё, чтобы сын смог найти себя в этой жизни. Одно из увлечений Игоря - кулинария. Вместе с мамой он воплощает на кухне понравившиеся рецепты. Генеральный директор АО «МЗ РИП» Андрей Гудин вручил мальчику планшет. Именно об электронном помощнике мечтал юный кулинар - в Интернете можно посмотреть рецепт любого блюда, найти мастер-классы от ведущих шеф-поваров, кулинарные передачи.
Фигурные коньки, велосипед, мольберт с красками - мечты детей из нашей области очень скромные. Так просто сделать их счастливыми!
Акция «Ёлка желаний-2022» финишировала. Однако в ноябре по всей стране стартует «Ёлка желаний-2023». Организаторы благотворительного марафона говорят, что количество детских писем с каждым годом растёт, поэтому так важно, чтобы у проекта росло и число меценатов. Ни одна детская мечта не должна оставаться неисполненной!