28 февраля завершилась Всероссийская акция «Елка желаний 2022», старт которой дал Президент РФ Владимир Путин.

28 февраля завершилась Всероссийская акция «Елка желаний 2022», старт которой дал Президент РФ Владимир Путин.А красивую точку благотворительному марафону в нашей области поставило руководство крупного предприятия округа Муром, выпускающего радиолокационные станции для Вооружённых сил РФ - АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов». Предприятие входит в крупный холдинг ОПК РФ - Концерн ВКО «Алмаз - Антей».Нужно верить!Чудо пришло в дома сразу 6 ребят из Красной Горбатки, Собинки, Кольчугино и столицы региона. Кажется, они уже его совсем не ждали, но оборонщики вернули им и их родителям веру, надежду. А это дороже любого подарка! Ведь участниками акции «Ёлка желаний» становятся дети, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Они как никто ждут чуда.Для творческой и дружной кольчугинской семьи К. последние несколько лет выдались очень непростыми. У младшей дочери Ирины диагностировали серьёзное заболевание опорно-двигательного аппарата. Ровно год назад девочка перенесла сложную операцию на позвоночнике - для поддержания врачи вставили металлическую конструкцию.Ещё недавано Ирина вела активный образ жизни: школа, «музыкалка», подруги. Сейчас же она оказалась изолирована от общества. В 15 лет это очень тяжело. Мама девочки признаётся, что она уговаривала Ирину подать заявку на участие в федеральном проекте.- Дочка за последний год очень повзрослела и совсем перестала верить в чудо. А мы хотели ей доказать, что жизнь только начинается, нужно верить, всё у тебя впереди, - говорит Елена Юрьевна. - Поэтому вы не представляете, как для нашей семьи важно, что к нам приехали. Это - не просто подарок, а гораздо больше - вера, надежда для моей дочери!В прошлом году Ирина окончила музыкальную школу по классу «Хоровое пение и народные инструменты». Однако останавливаться на достигнутом не хотела, у неё появилась мечта освоить электрогитару. Уже в Интернете массу уроков посмотрела. Вот только самой гитары у девушки не было... Теперь есть.Не сомневаемся, что у Ирины всё обязательно получится. Девушка уже определилась и со своей будущей профессией: карьеру она хочет связать с французским и английским языками, сейчас много трудится, готовится поступить в вуз. Желаем, чтобы и эта её мечта обязательно сбылась. Главное - верить, теперь она это точно знает!Подарить счастье - простоУ Игоря Ш. из Владимира тоже тяжёлый недуг. Мама, Вероника Валерьевна, делает всё, чтобы сын смог найти себя в этой жизни. Одно из увлечений Игоря - кулинария. Вместе с мамой он воплощает на кухне понравившиеся рецепты. Генеральный директор АО «МЗ РИП» Андрей Гудин вручил мальчику планшет. Именно об электронном помощнике мечтал юный кулинар - в Интернете можно посмотреть рецепт любого блюда, найти мастер-классы от ведущих шеф-поваров, кулинарные передачи.Фигурные коньки, велосипед, мольберт с красками - мечты детей из нашей области очень скромные. Так просто сделать их счастливыми!Акция «Ёлка желаний-2022» финишировала. Однако в ноябре по всей стране стартует «Ёлка желаний-2023». Организаторы благотворительного марафона говорят, что количество детских писем с каждым годом растёт, поэтому так важно, чтобы у проекта росло и число меценатов. Ни одна детская мечта не должна оставаться неисполненной!