Сегодня - первый день весны. И вот как её приход отмечают пернатые... Необычные кадры появились в...

Сегодня - первый день весны. И вот как её приход отмечают пернатые...Необычные кадры появились в группе "Береги природу! Владимирскаяобласть". По словам автора видео, врановые радуются завершению долгойзимы, и по этому поводу устроили танцы. "Дискотеку" ворон сняли вполях Судогодского района. Птицы ритмично двигаются по насту, который для нихстал отличным танцполом. Танцы врановых уже набрали около двух тысячпросмотров.