Сегодня - первый день весны. И вот как её приход отмечают пернатые...
Необычные кадры появились в...
Сегодня - первый день весны. И вот как её приход отмечают пернатые...
Необычные кадры появились в группе "Береги природу! Владимирская
область". По словам автора видео, врановые радуются завершению долгой
зимы, и по этому поводу устроили танцы. "Дискотеку" ворон сняли в
полях Судогодского района. Птицы ритмично двигаются по насту, который для них
стал отличным танцполом. Танцы врановых уже набрали около двух тысяч
просмотров.