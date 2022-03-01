Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы. Максимальное наказание - ограничение свободы или арест.
В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Местный житель неоднократно предоставлял в соцзащиту недостоверные сведения о своих доходах. Мужчина занижал реальные суммы заработка.
С августа 2019 года по июль 2021 года злоумышленник незаконно получил 70 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.
Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы. Максимальное наказание - ограничение свободы или арест.