Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы. Максимальное наказание - ограничение свободы или арест.

В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Местный житель неоднократно предоставлял в соцзащиту недостоверные сведения о своих доходах. Мужчина занижал реальные суммы заработка.С августа 2019 года по июль 2021 года злоумышленник незаконно получил 70 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы. Максимальное наказание - ограничение свободы или арест.