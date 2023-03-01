Жители предпочитают чаще всего оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

Мобильное приложение ВТБ в конце 2022 года использовали 72% клиентов банка во Владимирской области. Жители предпочитают чаще всего оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.В минувшем году пользователи в регионе оформили онлайн 45% кредитов наличными – то есть более трети сделок совершалась в приложении. За год клиенты банка во Владимирской области дистанционно открыли 87% накопительных счетов и 63% депозитов. Интерес жителей к возможностям оформления вкладов онлайн за год вырос на 10%.Общее число пользователей мобильного приложения и интернет-версии ВТБ Онлайн во Владимирской области достигает свыше 82 тыс. человек. Такой показатель на 4% превышает итоги 2021 года.«Сегодня цифровизация стала обязательным составным элементом деятельности финансовой организации. Мы активно совершенствуем функционал, доступный пользователям в мобильном приложении и интернет-версии банка. Для клиентов предусмотрены возможности оплаты услуг сферы ЖКХ и образовательных организаций, заявки на любые виды кредитования – в том числе, ипотечное. Интересом пользуются и онлайн-вклады: за год порядка 41 тысячи жителей области оформили сберегательные продукты банка дистанционно», – отметил Игорь Серков, управляющий ВТБ во Владимирской области.Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Помимо финансовых услуг, в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Число опций для обеспечения безопасности пользователей продолжает расширяться – клиенты могут самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно пользователи оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 млн человек.