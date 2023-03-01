В январе-феврале пассажиропоток вырос на 13%.

За два месяца 2023 года поездки по железной дороге совершили больше 5 млн человек – это на 13,4% больше, чем годом ранее. По информации ГЖД, поездами дальнего следования воспользовались свыше 1,2 млн пассажиров (+23,3%), а электричками – больше 3,8 млн пассажиров (+10,6%).В январе-феврале пассажирооборот составил больше 1,3 млрд пасс-км - на 21,9% больше, чем вы тот же период прошлого года, из них более 1,1 млрд пасс-км (+22,2%) – в дальнем следовании, около 175 млн пасс-км (+20%) - в пригородном сообщении.В феврале 2023 года железнодорожники отправили 2,4 млн пассажиров (+19,8% к февралю прошлого года), из них 530 тысяч выбрали поезда, а 1,9 млн – электрички (+15,5%). При этом пассажирооборот составил больше 555 млн пасс-км (+33,3%).