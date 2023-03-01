Бывшего генерального директора ООО «Муромэнергомаш» осудили на 6 лет за растрату и...

Бывшего генерального директора ООО «Муромэнергомаш» осудили на 6 лет за растрату и мошенничество.Официально сообщается, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу Эраста Матаева. Напомним, он возглавлял крупнейшее производство Владимирской области. Правда, совсем недолго: с января по июнь 2017 года.Как выяснилось, компания, занимавшаяся изготовлением металлоконструкций, в том числе опор для ЛЭП, не доставила ООО «АКстрой» изделия на 30 млн руб.Эта сумма, по версии следствия, была присвоена Эрастом Матаевым, а также его сообщниками.Суд согласился с обвинением и приговорил экс-директора муромского предприятия к 6 годам колонии. Он, в свою очередь, своей вины не признал. Эраст Матаев намерен обжаловать приговор.Фото: muromenergomash.com/