В сети появилось жуткое фото Ларисы Гузеевой.
В сети появилось жуткое фото Ларисы Гузеевой.
63-летняя звезда
телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева с удовольствием отдохнула в
теплом Израиле. Там же ее поймали рядом с миграционным центром. Возможно, актриса
оформляла паспорт излюбленного российскими звездами государства. В социальных
сетях она резко опровергла любые слухи об эмиграции, заявив, что просто оправилась
отдыхать с любимым мужем.
В любом случае, что
поездка пошла звезде на пользу. Вернувшись в Москву, телеведущая столкнулась с
новой волной осуждения. Скептики стали обвинять Гузееву в злоупотреблении
Фотошопа и обработки фотографий. Теперь и этим слухам пришел счастливый конец.
В центре
обсуждения новая фотография Ларисы Гузеевой. Увидев кадр, поклонники пришли в
шок — что сделала со своим лицом помолодевшая до нельзя ведущая? Она
опубликовала два кадра — лицо с обработкой в Фотошопе и лицо без каких-либо
фильтров. Результаты потрясающее — разница между фото минимальная.
Так телезвезда
ответила на все претензии, показав в какой шикарной форме находится.
Теперь точно никто не сможет сказать, что Лариса Гузеева обманывает своих поклонников.
Даже в 63 года лицо может быть гладким, как попка младенца!