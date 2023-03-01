В сети появилось жуткое фото Ларисы Гузеевой.

В сети появилось жуткое фото Ларисы Гузеевой.63-летняя звездателешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева с удовольствием отдохнула втеплом Израиле. Там же ее поймали рядом с миграционным центром. Возможно, актрисаоформляла паспорт излюбленного российскими звездами государства. В социальныхсетях она резко опровергла любые слухи об эмиграции, заявив, что просто оправиласьотдыхать с любимым мужем.В любом случае, чтопоездка пошла звезде на пользу. Вернувшись в Москву, телеведущая столкнулась сновой волной осуждения. Скептики стали обвинять Гузееву в злоупотребленииФотошопа и обработки фотографий. Теперь и этим слухам пришел счастливый конец.В центреобсуждения новая фотография Ларисы Гузеевой. Увидев кадр, поклонники пришли вшок — что сделала со своим лицом помолодевшая донельзя ведущая? Онаопубликовала два кадра — лицо с обработкой в Фотошопе и лицо без каких-либофильтров. Результаты потрясающее — разница между фото минимальная.Так телезвездаответила на все претензии, показав в какой шикарной форме находится.Теперь точно никто не сможет сказать, что Лариса Гузеева обманывает своих поклонников.Даже в 63 года лицо может быть гладким, как попка младенца!