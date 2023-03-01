Минпросвещения и АНО «Диалог» разработают эффективную методику ведения пабликов для образовательных учреждений.

Уже давно не новость, что все государственные ведомства, в том числе и образовательные учреждения, обязаны вести официальные страницы в российских социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Однако мало создать госпаблик – необходимо грамотно и интересно его развивать. На недавнем экспертном совете «Диалога» представители профильных органов власти, учителя и школьники отметили ключевые проблемы и сформулировали способы их решения.Госпаблики образовательных учреждений — наиболее популярная категория официальных страниц. По последним данным, их количество в соцсети «ВКонтакте» превышает 64 000. Во Владимирской области на данный момент активно ведется 773.По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, госпаблики дают большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей, а к созданию контента можно привлекать заинтересованную молодежь. Для этого VK предлагает различные инструменты. «Это и опросы, и клипы, и видео, и прямые линии», - напомнил Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам социальной сети.По итогам встречи будет разработаны рекомендации по эффективному развитию пабликов в масштабах всей страны. В результате они станут по-настоящему образцовыми – интересными, насыщенными и яркими, в том числе и владимирские.- Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России, —отметил Андрей Цепелев, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы».