Артистка не раз сталкивалась с ударами судьбы.

Артистка не раз сталкивалась с ударами судьбы.Сегодня, 1 марта, исполняется 75 лет знаменитой артистке Ирине Купченко. Она полюбилась зрителям по фильмам "Обыкновенное чудо", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многим другим картинам. Несмотря на славу, Ирина Петровна предпочитает молчать о личном и считается одной из самых скрытных актрис. Неудивительно, что некоторые факты ее биографии до сих пор остаются загадкой для многих поклонников.Творческий путь Ирины Купченко был очень насыщенным. То же можно сказать и о ее личной жизни. Не секрет, что актриса обрела счастье в браке с народным артистом Василием Лановым и прожила с ним душа в душу 50 лет. Но не все знают, что этот союз стал для Купченко не первым.Первый яркий роман артистка закрутила еще на заре карьеры. Будучи студенткой, Ирина Купченко сыграла в картине Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо". Во время съемок между актрисой и режиссером возникли чувства, но интрижка оказалась короткой и не привела ни к чему серьезному. Влюбленным удалось расстаться друзьями.После разрыва с Кончаловским Купченко утешилась в объятиях другого коллеги по "Дворянскому гнезду". Художник Николай Двигубский начал ухаживать за актрисой после ее расставания с режиссером. Вскоре влюбленные поженились, но союз оказался недолгим. Артистка быстро поняла, что настоящей любви с ее стороны в этом браке не было, и развелась с мужем.В 1972 году Ирина Купченко вышла замуж во второй раз. С супругом, Василием Лановым, актрису свел театр Вахтангова. В этом союзе Ирина Петровна не только стала по-настоящему счастливой, но и родила двоих сыновей. Спустя год после свадьбы в семье появился наследник Александр, а еще через три – Сергей.К сожалению, за последние 10 лет Ирина Купченко столкнулась сразу с несколькими тяжелыми испытаниями. В 2013 году они с мужем потеряли младшего сына Сергея. Наследник скончался в результате сердечного приступа, когда ему было 37 лет. А в 2021-м семье пришлось пережить еще одно горе. В начале года Василий Семенович попал в больницу с коронавирусной инфекцией, а 28 января его не стало. Ирина Петровна до последнего не могла поверить в смерть супруга.