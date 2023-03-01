Самая дорогая квартира продается за 133 млн рублей.

Самая дорогая квартира продается за 133 млн рублей.На востоке Москвы в продаже представлено 22 новостройки с общей площадью жилья почти 152 тыс. кв. м. За пять лет первичное предложение в ВАО увеличилось на 57%. Это максимальный прирост среди округов за указанный период.Средняя стоимость кв. м по итогам января зафиксирована на уровне 355 тыс. рублей.Самые доступные лоты на локальном рынке представлены в проекте от застройщика "НТЦ ФСК ЕЭС" в районе Вешняки и рядом с Кусковским лесопарком. Однако доступная цена обеспечивается мелкой нарезкой лотов. Апартамент-студию площадью 11 кв. м с чистовой отделкой, размещенный на первом этаже, можно приобрести за 3,1 млн рублей.Максимальный ценник представлен в комплексе "Ренессанс" от компании "494 УНР" в районе Сокольники и в пешей доступности от одноименного парка. Пентхаус площадью 169 кв. м без отделки, размещенный на двадцатом этаже, можно приобрести почти за 133 млн рублей.Альтернативой первичному рынку в ВАО может стать вторичный сегмент, где средняя цена кв. м сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Однако большая часть предложения – 86% – сосредоточена в домах старше пятнадцати лет. А возраст 66% зданий превышает 45 лет.