1 марта 2023 года правительство Владимирской области по обоюдному согласию сторон расторгло контракт с министром сельского хозяйства Константином Демидовым, возглавлявшим департамент с 2017

1 марта 2023 года правительство Владимирской области по обоюдному согласию сторон расторгло контракт с министром сельского хозяйства Константином Демидовым, возглавлявшим департамент с 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы министерства назначен его заместитель Сергей Лукьянов, сообщили в пресс-службе Белого дома. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!