Фальшивые платёжки в своих почтовых ящиках жители столицы Владимирской области начали находить с января этого года. Причём квитанции на первый взгляд очень похожи на настоящие.

Фальшивые платёжки в своих почтовых ящиках жители столицы Владимирской области начали находить с января этого года. Причём квитанции на первый взгляд очень похожи на настоящие.«На днях получили квитанцию об оплате отопления и электроэнергии со странной суммой. Муж поехал по указанному адресу выяснить недоразумение, а там про такую организацию даже не слышали. Это фальшивка? Кто их рассылает?», - возмущается читательница «33Live.Ru» Алена Соколова.Выяснилось, что счета выставлены не компанией «ЭнергосбыТ Плюс», а ООО «Владимирские коммунальные системы». Ошибиться легко — организация с таким названием в городе есть, разница только в том, что подлинные ВКС (Владимирские коммунальные системы) - АО, а «липовое» - ООО.Последние факты вброса фальшивых квитанций зафиксировали во Владимире на улицах Юбилейная и Северная.На документе написано, что это «Едины платёжный документ» за техобслуживание водоснабжения и отопления от Владимирских КоМунальных систем. Правда, «Коммунальные» с одной М, а «Единый» без И краткой. И у всех одинаковая сумма – 946,73 руб. Адрес «фирмы» - ул. Девическая, д.15А, офис 5. По этому адресу находится старый двухэтажный дом в центре города. Там есть мотоклуб, мастерская и офис компании по организации электронных торгов. И никаких «КоМунальных систем».Директор по биллингу и клиентскому сервису владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин:- При первых же сообщениях от жителей города о сомнительных квитанциях, мы сразу отреагировали в социальных сетях, рассказав, что это «лжеквитанции».«Обращаем внимание, данный платёжный документ не имеет отношения к деятельности АО «Владимирские коммунальные системы» и АО «ЭнергосбыТ Плюс». Информация передана в службу безопасности для проверки и дальнейшего реагирования. В случае возникновения вопросов, а также при выявлении фактов фальшивых квитанций просьба обращаться по телефону контакт-центра: 8-800-100-75-30».При этом нашим клиентам необходимо быть очень бдительными, в отношении того, какие они квитанции получают, и самый лучший способ не попасться на уловки мошенников - это регистрироваться в личном кабинете и оплачивать услуги через соответствующий сервис.Сколько жителей Владимира пострадали от «КоМунальных» злоумышленников на сегодняшний день пока неизвестно. В полицию ещё никто не обращался. Но, как говорят специалисты, если кто-то перевёл деньги на счёт, указанный в фальшивой квитанции, вернуть их будет практически невозможно.Владимирцев, которые получили подобные квитанции, просят сообщить в этом «Т Плюс»: «Уважаемые клиенты, получившие данные платёжные документы, просим Вас в личные сообщения группы (социальной сети «Вконтакте») написать адреса доставки для подготовки обращений в правоохранительные органы и ГЖИ».В свою очередь, редакция «33Live.Ru» просит считать данный материал официальным обращением в прокуратуру.