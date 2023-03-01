Министр сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов покинул свой пост. 1 марта...

Министр сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов покинул свой пост.1 марта 2023 года Константин Демидов завершил работу в должности Министра сельского хозяйства Владимирской области, служебный контракт с ним расторгнут по соглашению сторон, сообщила Пресс-служба Правительства Владимирской области.В Департаменте сельского хозяйства и продовольствия он работал с 2011 года, с октября 2017 года возглавлял этот орган исполнительной власти.До назначения министра исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя Министра сельского хозяйства Сергея Лукьянова.