Мошенница из Коврова дистанционно оформила кредиты на 1 миллион рублей, используя персональные...

Мошенница из Коврова дистанционно оформила кредиты на 1 миллион рублей, используя персональные данные клиентов.С августа 2022 года по январь 2023 года женщина работала менеджером офиса сотовой компании. Используя свое положения и обладая доступом к персональным данным клиентов, она решила дистанционно оформить кредиты в различных банках. Общая сумма вышла — более 1 миллиона рублей.Уточняется, что 32-летняя жительница Коврова незаконно использовала персональные данные клиентов, которые оформляли в офисе сотовой связи сим-карты или покупали какие-либо товары в рассрочку.Как сообщает УМВД России по Владимирской области, мошенница оформила три займа на суммы от 7 000 до 700 000 рублей через онлайн – банки. Платежи по ним, правда, не проводила.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».Фото: pxfuel.com