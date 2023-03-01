На видео попало лобовое столкновение автомобилей во Владимирской области.
В сети появилось видео...
На видео попало лобовое столкновение автомобилей во Владимирской области.
В сети появилось видео смертельного ДТП в Александровском районе.
На въезде на Ярославское шоссе самосвал практически лоб в лоб столкнулся у УАЗом местного лесничества. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, водитель грузовика съезжал на разворотное кольцо по главной дороге, а водитель буханки не обратил внимание на знак "уступи дорогу". Мужчина погиб на месте.
(Видео ВК AlexAutoLive|Александров)