На видео попало лобовое столкновение автомобилей во Владимирской области. В сети появилось видео...

На видео попало лобовое столкновение автомобилей во Владимирской области.В сети появилось видео смертельного ДТП в Александровском районе.На въезде на Ярославское шоссе самосвал практически лоб в лоб столкнулся у УАЗом местного лесничества. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, водитель грузовика съезжал на разворотное кольцо по главной дороге, а водитель буханки не обратил внимание на знак "уступи дорогу". Мужчина погиб на месте.(Видео ВК AlexAutoLive|Александров)