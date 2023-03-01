Как рассказал полковник, в городе существует 21 очаг аварийности.

Во Владимире предложили установить светофор на улице Юбилейной. Об этом сообщил начальник УМВД Владимира Илья Исаченко во время заседания горсовета.Как рассказал полковник, в городе существует 21 очаг аварийности. Одной из главных целей по повышению безопасности дорожного движения он видит монтаж «трёхглазого» на перекрёстке улиц Юбилейной и Егорова. Вторая задача - появление отдельной фазы светофора для поворота налево с улицы Мира на Полины Осипенко, если двигаться в сторону Северной. В полиции также считают, что на отдельных участках городских дорог необходимо уложить искусственные неровности. Конкретные места пока не называются.Добавим, что в текущем году в областном центре семь новых камер фиксации нарушений ПДД.