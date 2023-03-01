2 марта 2023 года проходит церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной...
2 марта 2023 года проходит церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны. Великомученику Феодору Тирону молятся о том, чтобы нашлись украденные вещи или люди, которые бесследно пропали. Также святому молятся о защите от воров. Праведная старица Мариамна в народе получила приставку к имени — Кикимора. По всей видимости, это произошло потому, что в глубокой древности в этот день отмечали праздник кикиморы, которая, в свою очередь, считалась женой домового, помощницей хозяйки по дому. К святой Мариамне, а в её лице и к домашнему духу кикиморе, обращались рукодельницы, чтобы не путались нитки, пряжа, не запутывались и не разматывались клубки — так, по поверьям, проказничает кикимора, когда ей что-то не нравится в поведении людей.
Что можно делать в день великомученика Феодора Тирона?
1. В этот день рукодельницам нужно завершить свою работу — к удачному результату.
2. Не забудьте провести в доме генеральную уборку: протрите окна, помойте полы, замените постельное белье, постирайте шторы.
3. Этот день было принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору.
4. В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.
Что нельзя делать в день великомученика Феодора Тирона?
1. Нельзя стричь волосы — лишить себя финансового благополучия.
2. Нельзя покупать новую обувь — в такой обуви придётся пройти через большое количество проблем и препятствий.
3. Не стоит 2 марта выносить осколки разбитой посуды на улицу. Пусть они до завтра полежат дома, иначе вместе с ними можно вынести благополучие и семейное счастье.
Народные приметы на 2 марта 2023 года
Какая погода сегодня, такая погода будет и летом.
Вечером виден яркий месяц — к богатому урожаю.
Дождь — к урожаю хлеба и льна.
В полдень видно солнце — к ранней весне.
Метель — всю неделю метели будут.
Много снега выпало — к урожаю зерновых.
Фото pxfuel.com