2 марта 2023 года проходит церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной...

2 марта 2023 года проходит церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны. Великомученику Феодору Тирону молятся о том, чтобы нашлись украденные вещи или люди, которые бесследно пропали. Также святому молятся о защите от воров. Праведная старица Мариамна в народе получила приставку к имени — Кикимора. По всей видимости, это произошло потому, что в глубокой древности в этот день отмечали праздник кикиморы, которая, в свою очередь, считалась женой домового, помощницей хозяйки по дому. К святой Мариамне, а в её лице и к домашнему духу кикиморе, обращались рукодельницы, чтобы не путались нитки, пряжа, не запутывались и не разматывались клубки — так, по поверьям, проказничает кикимора, когда ей что-то не нравится в поведении людей.Что можно делать в день великомученика Феодора Тирона?1. В этот день рукодельницам нужно завершить свою работу — к удачному результату.2. Не забудьте провести в доме генеральную уборку: протрите окна, помойте полы, замените постельное белье, постирайте шторы.3. Этот день было принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору.4. В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.Что нельзя делать в день великомученика Феодора Тирона?1. Нельзя стричь волосы — лишить себя финансового благополучия.2. Нельзя покупать новую обувь — в такой обуви придётся пройти через большое количество проблем и препятствий.3. Не стоит 2 марта выносить осколки разбитой посуды на улицу. Пусть они до завтра полежат дома, иначе вместе с ними можно вынести благополучие и семейное счастье.Народные приметы на 2 марта 2023 годаКакая погода сегодня, такая погода будет и летом.Вечером виден яркий месяц — к богатому урожаю.Дождь — к урожаю хлеба и льна.В полдень видно солнце — к ранней весне.Метель — всю неделю метели будут.Много снега выпало — к урожаю зерновых.Фото pxfuel.com