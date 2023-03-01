Певец Пьер Нарцисс не нашел покоя даже после смерти.

Певец Пьер Нарцисс не нашел покоя даже после смерти.Летом прошлогогода из жизни ушел исполнитель хита "Шоколадный заяц" и звезда проекта"Фабрика звезд" Пьер Нарцисс. Последние годы жизни артист провел вМоскве, однако родственники были уверены — место погребения мужчины должно бытьна родине, в Камеруне. Даже любимая жена не смогла оспорить решение матери, итело Нарцисса увезли в Африку.Теперь вдоваартиста Виктория Калачева решила действовать твердо. Супруга Пьера Нарциссапланирует привезти в Москву некоторые личные вещи артиста, его кровь, волосы идругие предметы. Новая "могила" Пьера может появиться наТроекуровском кладбище.В разговоре с Виктория поделилась чувствами. Она считает, что родственники поступилинесправедливо по отношению к поклонникам Пьера Нарцисса, живущим в России.Очевидно, что далеко не у всех есть возможность посетить кладбище в Камеруне."Поклонникидо сих пор возмущены, почему мы не смогли отстоять тело", — сетует Виктория.С другой стороны,поклонники понимают, что захоронение биоматериалов Пьера Нарцисса в другомместе — это не самое простое действие. Получается, что могилу усопшего артистаосквернили собственные родственники. Однако, Виктория уверена в правильностисвоих действий.