Среди пассажиров вертолета Ми-8, который накануне совершил жесткую посадку в Мурманской области, была мать с двухлетним ребенком. По данным телеканала , она не смогла удержать его на руках во ..

Среди пассажиров вертолета Ми-8, который накануне совершил жесткую посадку в Мурманской области, была мать с двухлетним ребенком. По данным телеканала , она не смогла удержать его на руках во время быстрого снижения.К счастью, малыша успел поймать Иван Хантазейский. После приземления он же помог пассажирам выбраться, разбив иллюминатор.В СК назвали несколько версий жесткого приземления вертолета Ми-8. "Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия", – цитирует ведомство .