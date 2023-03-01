Необходимая помощь передана представителям разведывательно-штурмовой бригады Волки в Московском реготделении Единой России.

Волонтерский центр Единой России Москвы работает без выходных – помощь для жителей новых территорий, ПВР, а также участников СВО поступает в региональное отделение партии ежедневно. Ее привозят жители столицы, депутаты всех уровней, представители НКО, предприниматели.Сегодня, 1 марта, бойцы 1-ой ДРШБр Волки получили в Московском отделении партии необходимые средства связи, теплую одежду, а также адресную помощь, запрошенную ранее для конкретных подразделений, исполняющих свой долг в зоне СВО.Руководитель исполкома Московского реготделения Единой России Максим Руднев пригласил жителей Москвы присоединяться к доброй акции, которая проходит в региональном офисе Единой России: Помощь нужна постоянно, поэтому мы ждем неравнодушных людей, которые хотят поддержать наших бойцов и жителей новых территорий. Гуманитарная помощь принимается как в региональном, так и во всех окружных отделениях партии. А прямой контакт с бойцами позволяет собирать необходимое и доставлять адресно, лично в руки. Конечно, без активного участия наших граждан это было бы невозможно, – отметил Руднев.Буквально несколько дней назад в Парке Горького прошел Первый Всероссийский фестиваль добровольцев Благо своими руками, объединивший волонтеров со всей нашей огромной страны, тех, кто помогает участникам специальной военной операции и жителям наших новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. А сегодня в волонтерском центре Единой России мы передали очередную партию груза, который отправится на передовую – это средства связи, теплая одежда, а также различные необходимые вещи, которые были запрошены конкретными подразделениями. Все это прямо сейчас уезжает в ДНР, – рассказал Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. – Я хочу еще раз поблагодарить москвичей, которые снова доказывают, что их сердца бьются в такт со всей страной, что они делом поддерживают участников СВО. Напомню, что в Мосгордуме работает открытый совместно с Мосволонтёром штаб проекта Москва помогает, где также проходит сбор помощи для жителей новых территорий России.Представитель военной бригады Волки, который доставит собранную помощь на Донбасс, отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвует партия:Благодарим Единую Россию и персонально Председателя МГД Алексея Шапошникова, руководителя исполкома Московской Единой России Максима Руднева и его заместителя Ирину Елифёрову за то, что откликнулись на нашу просьбу предоставить нам средства связи – они очень необходимы! Та оперативность, с которой Московское отделение отреагировало на нужды нашей бригады, вызывает восхищение. Подарок для нас очень дорог как в прямом, так и в переносном смысле. Те средства связи, которые единороссы закупили для нас и передали, не только сложно найти, но они и весьма дорогостоящие. А что такое связь в условиях боя – уже никому не нужно объяснять.От всех москвичей, которые служат в этой доблестной бригаде, передаем привет столице нашей Родины – Москве. Надеемся, что все вернемся живыми и здоровыми. И также надеемся, что наши сотрудничество с партией, которая очень вовремя и очень точно исполнила практически все наши пожелания и, как вы видите, загрузила почти полный мой небольшой грузовик всем необходимым, продолжится. Спасибо огромное! Победа будет за нами!.Напомним, Единая Россия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помощь оказывается и фронту — партия передаёт спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. Поддержка жителей новых территорий, а также участников СВО – одно из важнейших направлений народной программы Единой России.