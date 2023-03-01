Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин поблагодарил депутатов Государственной Думы Российской Федерации за внесение поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, отметив, что поправки не должны касаться высшего командного состава.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил депутатов Государственной Думы Российской Федерации за внесение поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, отметив, что поправки не должны касаться высшего командного состава.Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала заявления Евгения Пригожина, в котором он сообщил о поддержке депутатами Госдумы поправок об ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции. По его мнению, поправки не должны распространяться на высший командный состав отрядов, в том числе ЧВК "Вагнер" и Министерство обороны РФ."Данные поправки позволяют защитить права лиц, которые защищают интересы Российской Федерации, однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Министерства обороны Российской Федерации, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий", – Пригожин.Ранее предприниматель обещал обратиться с спикеру Госдумы Володину с просьбой разобраться в ситуации со льготами для добровольцев и бойцов ЧВК "Вагнер", которые участвуют в СВО.