Смотрите Вести в 14.30: Сколько школ построят и отремонтируют во Владимирской области? Главные...

Смотрите "Вести" в 14.30: Сколько школ построят и отремонтируют во Владимирской области?Главные новости к этому часу:Крыша поехала.Развалины Помпей по-лакински. Квартира двухэтажного дома оказалась погребенной под слоем шлака. Кто виноват в коммунальном катаклизме?Самая важная профессия.Регион вступил в Год педагога и наставника. Сколько школ построят и отремонтируют во Владимирской области?Суворовская гимназия.Ориентир- великий Суворов. Юбилей Суздальской православной гимназии. Чем гордится учебное заведение?