Смотрите Вести в 9 утра: Подробности коммунального ЧП в Лакинске. Крыша поехала. Кто виноват,...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Подробности коммунального ЧП в Лакинске.Крыша поехала.Кто виноват, что у дома поехала крыша и что теперь с ней делать? Подробности коммунального ЧП в Лакинске.Дуэт истории и музыки.Гармония истории и музыки. "Биография" Дома купца Куликова. Чем прославились особняк и его владелец?Миллон тюльпанов.И миллион владимирских тюльпанов. В "Тепличном" собирают весенний урожай цветов.