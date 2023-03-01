За ненадлежащую организацию уборки руководство двух учреждений заплатит штрафы по 20 тысяч рублей.

В Камешковском районе прокуратура требует организовать снегосвалку. Кроме того, местные власти не разработали графики вывоза снега.Как сообщают в надзорном ведомстве, сугробы бесконтрольно образуются где попало. Появление навалов создаёт угрозу аварий, а их таяние может привести к загрязнению почвы пескосоляной смесью.Главе администрации Камешковского района внесено представление, на которое чиновники не отреагировали. Прокуроры подали иск в суд с целью обязать их оборудовать снегосвалку. За ненадлежащую организацию уборки руководство двух учреждений заплатит штрафы по 20 тысяч рублей.