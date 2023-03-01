Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Коврова, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. С августа 2022 года по

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Коврова, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. С августа 2022 года по январь 2023 года менеджер офиса сотовой связи дистанционно оформила кредиты в разных банках на 1 млн рублей. Чтобы получить займ женщина использовала данные из паспортов клиентов, оформлявших сим-карты или купивших