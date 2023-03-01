В лобовом ДТП на границе Владимирской и Московской областей погиб водитель машины...

В лобовом ДТП на границе Владимирской и Московской областей погиб водитель машины лесничих.Официально сообщается, что автокатастрофа произошла утром 28 февраля на трассе «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск».В региональном УМВД уточняют, что 57-летний водитель «УАЗа» (с логотипом егерской службы) при повороте не пропустил самосвал, за рулём которого находился 38-летний мужчина.В ДТП погиб водитель машины лесничих. Водитель самосвала не пострадал, сообщает УГИБДД по Владимирской области.Фото, скрин видео: vk.com/alexautolive