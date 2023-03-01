Telegram-канал «AlexAutoLive | Александров» поделился видео с моментом вчерашнего ДТП в Александровском районе, в котором погиб 57-летний водитель УАЗа. Авария произошла на 33 км трассы

Telegram-канал «AlexAutoLive | Александров» поделился видео с моментом вчерашнего ДТП в Александровском районе, в котором погиб 57-летний водитель УАЗа. Авария произошла на 33 км трассы Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. По предварительной информации, 57-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, и, двигаясь со стороны города Сергиев Посад, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовому автомобилю ДАФ под управлением 38-летнего