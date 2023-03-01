Владимирская область официально вступила в Год педагога и наставника. Старт ему дал глава...

Владимирская область официально вступила в "Год педагога и наставника".Старт ему дал глава региона Александр Авдеев. С подробностями- Любовь Клюквина.Один из лучших хоров страны. Владимирская капелла мальчиков и её бессменный руководитель- маэстро Эдуард Маркин. Наставник, чье влияние отразится на восприятии мира каждого юного участника ансамбля. Учителям посвящен весь 2023-ий. Всего в нашем регионе почти 37 тысяч педагогических работников - от воспитателей детских садов до педагогов ВУЗов. Старт Году педагога в областном дворце культуры дал глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Цели этой кампании - это признание особого статуса педагога, повышение престижа профессии и вовлечение молодых учителей в отрасль.//Год педагога и наставничества во Владимирской области считать открытым!Учителя возлагают на объявленный Президентом Год педагога большие надежды. Благодаря поддержке федерального центра идёт строительство новых садов и школ, "Точек роста", "Кванториумов", обновляется спортивная инфраструктура, стартуют новые проекты. В этом году в регионе пройдут тематические форумы, конкурсы, семинары. И уже 17-ого марта Владимир примет международную конференцию " Стратегия развития образования для будущего России".Инна Гаврилова, депутат Законодательного Собрания, директор школы №22 города Коврова:- Мы активно включились в самые разные процессы и поддержка государства здесь приобрела более значительный вес. Мы очень надеемся, что этот год станет, я бы сказала, даже прорывным для образования для того, чтобы оно, действительно, было лучшим в мире.Программа капремонта образовательных учреждений в ближайшие два года поможет региону привести в порядок свыше полусотни старых школ. Цена вопроса - 2 миллиарда рублей. С 25-ого года в программу также войдут колледжи, детские сады, учреждения дополнительного образования.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Система образования наконец-то перестала (это законодательно теперь подтверждено) оказывать образовательные услуги. Действительно, не услуги, а наставничество. Учитель - с большой буквы, с большой буквы - Учитель, т.е. человек, который дает дорогу в жизнь, который воспитывает.Во Владимирской области более 130 человек удостоены почётного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации". 760 педагогов - почетные работники образования, почти тысяча человек - обладатели ведомственных наград. Область славится наставниками в промышленной, социальной, культурной, предпринимательской, политической сферах. И, как отметил глава региона, именно они сегодня дают вектор молодёжи в перегруженном инфомире.Любовь Клюквина