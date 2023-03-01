Начинают реформировать транспортную систему Владимира? На заседании Совета народных депутатов народные избранники поддержали выделение более 11 миллионов рублей на разработку

Начинают реформировать транспортную систему Владимира? На заседании Совета народных депутатов народные избранники поддержали выделение более 11 миллионов рублей на разработку муниципальных документов по планированию регулярных перевозок. Стоимость разработки документа выставили с учетом коммерческих предложений. Сам документ – комплексная схема организации транспортного обслуживания населения. Он необходим для заявки города Владимира на обновление подвижного состава общественного транспорта.