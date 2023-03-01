Во Владимире к 8 марта каждый сможет разместить на видеоэкранах фото любимых женщин. Поздравьте...

Во Владимире к 8 марта каждый сможет разместить на видеоэкранах фото любимых женщин.Поздравьте своих любимых женщин необычно. В мэрии Владимира объявили о сборе фотографий дочерей, мам, бабушек, сестер - всех дорогих сердцу женщин.Снимки будут размещены на городских видео-экранах в Международный женский день. Фотографии можно присылать в личные сообщения группы администрации областной столицы "Вконтакте" или прикреплять прямо в комментарии - под соответствующим постом. Главное - не забыть указать фамилию и имя. Фото принимаются до 5 марта.