Во Владимире на защиту права на выплаты работникам Скорой помощи встала прокуратура. По...

Во Владимире на защиту права на выплаты работникам "Скорой помощи" встала прокуратура.По инициативе прокуратуры города Владимира на базе регионального Минздрава состоялось заседание расширенной рабочей группы по защите трудовых прав работников "Владимирской станции скорой помощи", сообщила пресс-служба Правительства ВО.- коллективу медучреждения разъяснены требования трудового законодательства, порядок заключения и изменения коллективного договора,- с представителями профсоюзных организаций согласовано начало процедуры формирования комиссии по коллективным трудовым переговорам, цель которой,- чёткое определение порядка и критериев назначения стимулирующих выплат. Работа должна начаться со 2 марта.Стороны ориентированы на незамедлительное утверждение временного порядка и критериев стимулирующих выплат на период проведения процедуры переговоров.Вопросы восстановления трудовых прав граждан остаются на контроле прокуратуры города.Напомним, что во Владимирской области медики "Скорой помощи" могут остаться без выплат за февраль.Фото пресс-служба Правительства ВО.