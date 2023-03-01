Во Владимире открылась выставка сельских акварелей Заслуженного художника России Юрия...

Во Владимире открылась выставка сельских акварелей Заслуженного художника России Юрия Ткачева.Памяти учителя. В мемориальной мастерской известного российского художника Бориса Французова продолжается серия выставок владимирских графиков и живописцев. Эстафету коллег принял Заслуженный художник России Юрий Ткачев.Совсем небольшая экспозиция - своеобразный творческий отчет о летнем французовском пленэре. Эти изящные акварели написаны Юрием Ткачевым минувшим летом на малой родине Французова, в Камешковском районе. В них отразилась вся трепетная, неброская красота владимирской земли. Коллеги поздравили художника с творческим успехом. Уже четвертый участник пленэров на родине знаменитого графика открывает экспозицию в его мастерской. А семнадцатого марта во Владимире представят совместную выставку, которая обещает стать событием в культурной жизни области.