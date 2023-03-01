Во Владимире открылся центр поддержки и обслуживания Автодор - Платные Дороги. Сотрудники...

Во Владимире открылся центр поддержки и обслуживания "Автодор - Платные Дороги".Сотрудники ответят на все вопросы об автомагистрали М-12 Москва - Казань, помогут оплатить проезд, приобрести транспондер или взять его в аренду, пополнить баланс устройства и подключить программу лояльности для выгодных поездок.Новая скоростная дорога М-12 проходит по территории Владимирской области. Здесь по две полосы движения в каждую сторону, разделительный барьер и освещение в темное время суток, нет светофоров и пересечений в одном уровне. Разрешенная скорость - до 110 километров в час. Маршрут по введённым в эксплуатацию платным участкам экономит целый час пути от столицы до Владимира, и уже стал популярным у автомобилистов. В конце года, когда запустят движение от Москвы до Казани, добраться до столицы Татарстана можно будет за 6,5 часов вместо 12-ти.За безопасностью на дороге круглосуточно следят сотрудники службы аварийных комиссаров. Дежурные экипажи готовы бесплатно прийти на помощь автомобилистам. Вызвать их можно по номеру *2323.На новой дороге М-12 нет шлагбаумов, чтобы оплатить проезд не нужно останавливаться. На трассе установлена система взимания платы "Свободный поток". Водителям, которые часто передвигаются по платным дорогам, удобно использовать транспондер T-pass (ти-пасс). Оплата списывается бесконтактно в момент проезда по платной дороге. Достаточно правильно его установить в автомобиле и контролировать баланс денежных средств.Александр Кузнецов, руководитель сектора продаж ООО "Автодор - Платные Дороги":- Если, например, имеет транспондер, он проезжает через специально оборудованную рамку и происходит у него фиксация проезда и списание с лицевого счёта по транспондеру. Если у пользователя транспондера нет - не беда. Также проезд возможен. Единственное, что нужно обязательно помнить, что такой проезд необходимо оплатить в течение пяти дней после его совершения.Проверить задолженность можно на официальном сайте «Автодор – Платные Дороги», а также в Центре поддержки и обслуживания.Александр Кузнецов, руководитель сектора продаж ООО "Автодор - Платные Дороги":- Также пользователю транспондеров доступа Программа лояльности, которая у нас имеется, это скидки от 3 до 15%.Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45 г. Владимир, Московское шоссе, 6аПодключиться к Программе лояльности пользователи могут самостоятельно через мобильное приложение «Автодор» или Личный кабинет, а также обратившись в Центр поддержки. За оплаченный по транспондеру ти-пасс проезд пользователю начисляются баллы, которые можно обменять на скидку для будущих поездок.Автодор – Платные Дороги продолжит развивать сеть Центров поддержки и обслуживания пользователей вдоль трасс и в крупных городах рядом с ними. Во Владимире оперативно получить консультацию по возникшим вопросам теперь можно в офисе по адресу Московское шоссе, 6а, 2 этаж в торговом центре «Автодом».