Во Владимире повторно выставили контракт на выполнение работ по реставрации Золотых ворот. Это...

Во Владимире повторно выставили контракт на выполнение работ по реставрации Золотых ворот.Это произошло буквально на днях - 27-гофевраля текущего года на портале госзакупок. Заказчик тот же — Министерство культуры Владимирской области. Окончание подачи заявок — 17 марта 2023 года.Известно, что ранее выставленный контракт был убран с сайта ЕИС из-за недостаточной (неполной) документации для заказчиков. На этот раз стоимость контракта - 139 миллионов рублей.Напомним, мы уже сообщали о том, что ранее была заявлена сумма - 147 миллионов рублей.Состояние Золотых ворот, возведенных в 1164-ом году, вот уже несколько лет вызывает серьезную тревогу у владимирцев и многочисленных гостей города.Памятник федерального значения ветшает буквально на глазах: кирпичная кладка рушится, штукатурка облетает, а свод арки заметно облупился.Согласно опубликованной документации - подрядчик должен завершить работы по реставрации Золотых ворот через два года, то есть до конца 2025 года.Фото: Ирина Володина