Во Владимире продолжаются рейды по контролю за уборкой кровель зданий от снега и сосулек....

Во Владимире продолжаются рейды по контролю за уборкой кровель зданий от снега и сосулек.Администрация областного центра проверила подходы к магазинам и торговым центрам.- Здесь нужно предпринимателю почистить до твердого основания входную группу и перед входной группой посыпать антигололёдным материалом.Из 30 объектов нарушения выявлены у трех. В основном это сугробы и наледь на входе и лестницах. Что может быть угрозой жизни и здоровью жителей. Собственники и арендаторы в ближайшее время должны устранить нарушения. Иначе им грозит штраф. Мониторинг территорий сотрудники мэрии проводят ежедневно. Пожаловаться на оперативность качество и уборки территорий можно на горячую линию. Номер телефона на ваших экранах.Дмитрий Рукин, сотрудник управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации г. Владимира- Предусмотрена ответственность за несоблюдением благоустройства города, на физических лиц накладываются санкции в виде штрафа от 800 до 4 000 рублей. На должностных лиц от 4 000 до 20 000 рублей.Горячая линия управления ЖКХ администрации . Владимира тел. 53-26-30 в будни с 8.30 до 17.00