Для сравнения, в 2021 году городские автобусы и троллейбусы попали в 45 аварий.

Во Владимире за год зафиксировали 69 ДТП с участием общественного транспорта. Об этом на заседании горсовета рассказал представитель УМВД.Для сравнения, в 2021 году городские автобусы и троллейбусы попали в 45 аварий. В 2022 году 23 случаях виновными, по мнению полиции, были водители транспортных предприятий. Годом ранее они спровоцировали 15 происшествий.Всего во Владимире в прошлом году зарегистрировано 451 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 22 человека, а 590 получили ранения различной степени тяжести. По вине пьяных автомобилистов произошло 18 ДТП (42 годом ранее). Госавтоинспекторы поймали более 750 водителей, которые сидели за рулём подшофе или отказались от медосвидетельствования.