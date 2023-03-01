Во Владимире стали реже угонять автомобили и грабить квартиры, но участились случаи дистанционного...

Во Владимире стали реже угонять автомобили и грабить квартиры, но участились случаи дистанционного кибермошенничества.На официальном сайте администрации Владимира сообщается, что в прошедшем 2022 году в городе зарегистрировано всего - 4 851 уголовных дел. И эта цифра не превысила аналогичные показатели 2021 года.Задержано 1 697 преступников, при этом число тяжких и особо тяжких сократилось на 3,9 %.В сравнении с 2021 годом во Владимире стало меньше:угонов транспортных средств (-56,4%).квартирных краж (-27,8%),грабежей (-3,4%)краж (-3,1%).Илья Исаченко (начальник УМВД России по городу Владимир) назвал дистанционные кибермошенничества «повсеместным бедствием». За минувший год их рост составил 35%. Ущерб превысил 300 млн рублей.Фото: pxfuel.com