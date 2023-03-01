Подключив ее, можно быть вне конкуренции по скорости загрузки файлов, видео и любого другого контента.

Уникальная опция МегаФона позволяет разогнать интернет на конкретном смартфоне. Подключив ее, можно быть вне конкуренции по скорости загрузки файлов, видео и любого другого контента.Специалисты оператора проанализировали обезличенные данные абонентов Владимирской области и выяснили, что желающих улучшить характеристики своего гаджета растет каждый месяц.Услуга pre-5G доступна абонентам уже год. МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность повышать скорость интернета на отдельно взятом устройстве. Prе-5G работает в сетях LTE (4G) и делает интернет быстрее до 30% благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.Pre-5G предоставляется бесплатно абонентам тарифных планов: «Максимум», «Премиум» и VIP. Абоненты, пользующиеся другими тарифными планами, могут подключить pre-5G за отдельную плату — ускорение мобильного интернета обходится в 399 руб. в месяц.Еще один способ разогнать интернет — это подключить бесплатно МегаСилу на «МегаТарифе». Именно так поступили 47% владимирских пользователей опции. Чаще других pre-5G выбирают владельцы современных моделей гаджетов брендов Samsung, Xiaomi и Apple.Во Владимирской области резкий скачок подключений к pre-5G наблюдался в середине прошлого года. С ноября 2022 года, в регионе число пользователей опции увеличилось еще на 38%. В общей сложности за год количество абонентов, активировавших опцию, выросло в 20 раз.«Технологии дают возможность улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. Это работает так: МегаФон в режиме реального времени отслеживает нагрузку на базовых станциях и на самых загруженных освобождает ресурс сети радиодоступа, который и выделяется абоненту с pre-5G. Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, участвовать в киберспортивных турнирах, скачивать "тяжелый” контент или раздавать интернет на несколько устройств. Эта опция популярна у активных пользователей сети и предпринимателей, которым важно оставаться на связи в любой ситуации», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.