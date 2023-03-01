С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180999 владимирцев.

Во Владимирской области 1 марта выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Еще 15 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Александровском, Муромском и Юрьев-Польском, по 2 - в Собинском, Кольчугинском, Киржачском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Камешковском, Судогодском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180999 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50139 заболевших во Владимире, 21464 - в Ковровском районе и 19570 - в Муроме.