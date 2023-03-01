Во Владимирской области доступно самое современное лечение урологических заболеваний. В стационаре...

Во Владимирской области доступно самое современное лечение урологических заболеваний.В стационаре "Клиники медицинских экспертиз" во Владимире предлагают передовые технологии лечения.- Как дела ваши?- Все хорошо, температуры нет, ничего не болит.- Лучше стало, да?..Заведующий урологическим отделением Клиники медицинских экспертиз делает привычный обход пациентов стационара. Андрей Смирнов - врач-уролог, онколог и хирург. За двадцать пять лет практического стажа он успел столкнуться с разнообразными случаями заболеваний в сфере урологии.Андрей Смирнов -заведующий урологическим отделением Стационара Клиники медицинских экспертиз:- Это заболевания мочеполовой сферы у мужчин и мочевыводящих путей у женщин. Проблемы с мочеиспусканием, боли в пояснице, случайно выявленные какие-то образования. К нам обращаются больные из других городов, где они уже соперированы и нужно какие-то инородные тела, трубочки, стенты удалить из мочевого пузыря. Они не могут найти куда обратиться, но мы доступны.Алексей приехал из Гусь-Хрустального с заболеванием почек и остался доволен лечением. Лично убедился, что коллектив высококвалифицированных врачей использует индивидуальный подход к каждому пациенту.Алексей - пациент клиники:- Весь коллектив очень приятный. За мной ухаживают, от меня никто не отходил. Надеюсь, что завтра выпишут.В клинике используются передовые технологии лечения на новейшем оборудовании. Это аппараты УЗИ, мобильный дуговой рентген, тулиевый лазер, который способен раздробить камни в почках. Такое лечение доступно и проводится за счет средств Фонда ОМС, то есть, бесплатно для пациента.