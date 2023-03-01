Во Владимирской области доступно самое современное лечение урологических заболеваний.
В стационаре...
Во Владимирской области доступно самое современное лечение урологических заболеваний.
В стационаре "Клиники медицинских экспертиз" во Владимире предлагают передовые технологии лечения.
- Как дела ваши?
- Все хорошо, температуры нет, ничего не болит.
- Лучше стало, да?..
Заведующий урологическим отделением Клиники медицинских экспертиз делает привычный обход пациентов стационара. Андрей Смирнов - врач-уролог, онколог и хирург. За двадцать пять лет практического стажа он успел столкнуться с разнообразными случаями заболеваний в сфере урологии.
Андрей Смирнов -заведующий урологическим отделением Стационара Клиники медицинских экспертиз:
- Это заболевания мочеполовой сферы у мужчин и мочевыводящих путей у женщин. Проблемы с мочеиспусканием, боли в пояснице, случайно выявленные какие-то образования. К нам обращаются больные из других городов, где они уже соперированы и нужно какие-то инородные тела, трубочки, стенты удалить из мочевого пузыря. Они не могут найти куда обратиться, но мы доступны.
Алексей приехал из Гусь-Хрустального с заболеванием почек и остался доволен лечением. Лично убедился, что коллектив высококвалифицированных врачей использует индивидуальный подход к каждому пациенту.
Алексей - пациент клиники:
- Весь коллектив очень приятный. За мной ухаживают, от меня никто не отходил. Надеюсь, что завтра выпишут.
В клинике используются передовые технологии лечения на новейшем оборудовании. Это аппараты УЗИ, мобильный дуговой рентген, тулиевый лазер, который способен раздробить камни в почках. Такое лечение доступно и проводится за счет средств Фонда ОМС, то есть, бесплатно для пациента.